Tauron Arena Kraków gości cztery drużyny, które wywalczyły awans do turnieju finałowego Pucharu Polski siatkarzy 2026. Zmagania o to trofeum są rozgrywane w dniach 10-11 stycznia - w sobotę rozegrano półfinały, a na niedzielę zaplanowano wielki finał.

Bogdanka LUK Lublin znalazła się w ćwierćfinale Pucharu Polski jako pierwsza drużyna w tabeli PlusLigi po pierwszej rundzie fazy zasadniczej. Wygrała na wyjeździe 3:1 ze Stalą Nysa i wywalczyła awans do turnieju finałowego. W półfinale pokonała Indykpol AZS Olsztyn 3:2.

Asseco Resovia zajęła szóste miejsce w ligowej stawce po pierwszej części fazy zasadniczej, czyli ostatnie, które dawało miejsce w ćwierćfinale Pucharu Polski. W 1/4 finału rzeszowianie pokonali na wyjeździe Aluron CMC Wartę Zawiercie 3:0. W półfinale, również w trzech setach, ograli PGE Projekt Warszawa.

Lublinianie po raz pierwszy w historii zagrają w finale Pucharu Polski. W dwóch poprzednich edycjach grali w turnieju finałowym, ale odpadali w półfinałach. Resovia trzykrotnie wygrała to trofeum - w 1975, 1983 i 1987 roku, na sukces w tych rozgrywkach czeka więc już 39 lat. Po raz ostatni rzeszowianie grali w finale w 2015 roku.

Kiedy finał Pucharu Polski Bogdanka - Resovia?

Transmisja meczu Bogdanka LUK Lublin - Asseco Resovia w niedzielę 11 stycznia o godzinie 14.45 na Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 oraz Polsat Box Go. Przedmeczowe studio rozpocznie się o godzinie 14.30.