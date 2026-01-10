Co za forma Hurkacza! 77 asów serwisowych

Julian Cieślak

Hubert Hurkacz po półrocznej przerwie wrócił do rywalizacji i prezentuje się ze znakomitej strony. Dotychczas w United Cup wystąpił w czterech spotkaniach, z czego wygrał trzy. Polak szczególnie imponuje podaniem. Posłał bowiem łącznie 77 asów serwisowych.

Hubert Hurkacz, polski tenisista, z wyrazem triumfu na twarzy, trzymający rakietę tenisową.
Ostatnie miesiące nie były łatwe dla Huberta Hurkacza. Polak ma za sobą zabieg kolana, długą, trwającą siedem miesięcy przerwę, a także żmudny okres powrotu do zdrowia.

 

Teraz Hurkacz ponownie może rywalizować na największych tenisowych arenach. Starty wznowił podczas United Cup, gdzie - wraz z całą reprezentacją - radzi sobie znakomicie.

 

Nasza drużyna narodowa dotarła już do półfinału, gdzie obecnie mierzy się ze Stanami Zjednoczonymi. Wcześniej Biało-Czerwoni pokonali odpowiednio Niemców, Holendrów oraz Australijczyków.

 

W znaczącym stopniu do tych triumfów przyłożył się Hurkacz. Wrocławianin na otwarcie niespodziewanie pokonał trzecią rakietę globu, Alexandra Zvereva, a następnie Tallona Griekspoora. Pierwsza porażka przyszła w starciu z szóstym w rankingu Alexem de Minaurem. Teraz nasz rodak okazał się lepszy od dziewiątego na świecie Taylora Fritza.

 

Hurkacz znajduje się w świetnej formie. Imponuje swoją dyspozycją w polu serwisowym. Dotąd, w czterech starciach podczas United Cup, posłał aż 77 asów: 21 ze Zverevem, 21 z Griekspoorem, 19 z de Minaurem oraz 16 z Fritzem.

 

Dzięki wiktorii nad Amerykaninem Hurkacz wyprowadził również Polaków na prowadzenie w półfinałowych zmaganiach ze Stanami Zjednoczonymi. Od awansu do decydującej fazy dzieli nas jedno zwycięstwo.

 

