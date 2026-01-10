Deklasacja! Polak mistrzem Europy

To szósty krążek, w tym piąty złoty, Biało-Czerwonych w zawodach w Tomaszowie Mazowieckim.

Najlepszy specjalista od długich dystansów spośród reprezentantów Polski w tomaszowskiej Arenie Lodowej okazał się bezkonkurencyjny. Na 5000 m zwyciężył z nowym rekordem toru – 6.11,13. Drugi Włoch Riccardo Lorello stracił do Semirunnija ponad 3,3 s. Trzeci był jego rodak Davide Ghiotto – 6.17,00.

Urodzony w Jekaterynburgu łyżwiarz będzie reprezentował Polskę na igrzyskach olimpijskich, które rozpoczną się 6 lutego. W Mediolanie wystartuje na 10 000 m.

Reprezentanci Polski w zawodach w tomaszowskiej Arenie Lodowej wywalczyli już sześć medali, w tym pięć złotych. Zwyciężyli w sprincie drużynowym kobiet i mężczyzn, a w startach indywidualnych po tytuły sięgnęli Damian Żurek - na 1000 m i Kaja Ziomek-Nogal - na 500 m.

