Dwa razy pokonali Legię. Teraz przegrali z Czechami

Drużyna trenera Daniela Myśliwca w czwartek rozpoczęła przygotowania do wiosennych meczów. Gliwiczanie zakończyli rok 2025 dwoma wygranymi z Legią Warszawa (u siebie 2:0 i na wyjeździe w zaległym meczu 1:0), co pozwoliło im wydostać się ze strefy spadkowej na 14. miejsce. Sigma zajmuje 8 miejsce w czeskiej elicie.

Kolejne mecze kontrolne Piast rozegra podczas rozpoczynającego się w poniedziałek 12-dniowego pobytu w hiszpańskim L’Albir koło Alicante, gdzie rywalami będą duńskie drużyn Broendby IF (17 stycznia), Viborg FF (22 stycznia) i Odense Boldklub (22 stycznia).

W pierwszej tegorocznej kolejce ekstraklasy zespół trenera Myśliwca zagra 31 stycznia na wyjeździe z lokalnym rywalem Górnikiem Zabrze.

