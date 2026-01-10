Dwa razy pokonali Legię. Teraz przegrali z Czechami
Piłkarze ekstraklasowego Piasta Gliwice przegrali na wyjeździe z czeską Sigmą Ołomuniec 0:2 (0:1) w swoim pierwszym zimowym sparingu. Bramki zdobyli Stepan Langer (20) i Dominik Janosek (73).
Drużyna trenera Daniela Myśliwca w czwartek rozpoczęła przygotowania do wiosennych meczów. Gliwiczanie zakończyli rok 2025 dwoma wygranymi z Legią Warszawa (u siebie 2:0 i na wyjeździe w zaległym meczu 1:0), co pozwoliło im wydostać się ze strefy spadkowej na 14. miejsce. Sigma zajmuje 8 miejsce w czeskiej elicie.
Kolejne mecze kontrolne Piast rozegra podczas rozpoczynającego się w poniedziałek 12-dniowego pobytu w hiszpańskim L’Albir koło Alicante, gdzie rywalami będą duńskie drużyn Broendby IF (17 stycznia), Viborg FF (22 stycznia) i Odense Boldklub (22 stycznia).
W pierwszej tegorocznej kolejce ekstraklasy zespół trenera Myśliwca zagra 31 stycznia na wyjeździe z lokalnym rywalem Górnikiem Zabrze.