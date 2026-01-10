Gdzie oglądać finał United Cup Polska - Szwajcaria?

Reprezentacja Polski idzie przez United Cup jak burza. Po wygraniu swojej grupy Biało-Czerwoni pokonali w ćwierćfinale gospodarzy imprezy Australijczyków, a następnie rozprawili się z Amerykanami. Półfinałowe zwycięstwo z USA było słodką zemstą za zeszłoroczną porażkę w finale.

O triumf w całej imprezie Polacy zmierzą się ze Szwjcarami. Helweci weszli do finału dzięki pokonaniu 2:1 Belgii.



Prowadzenie Szwajcarii dała Belinda Bencic, która pokonała Elise Mertens 6:3, 4:6, 7:6 (7-0). Do remisu doprowadził Zizou Bergs, wygrywając ze Stanem Wawrinką 6:3, 6:7 (4-7), 6:3. O zwycięstwie Helwetów zdecydował mecz par mieszanych. Bencic i Jakub Paul pokonali Mertens i Bergsa 6:3, 0:6, 10-5.

Finał United Cup: Polska - Szwajcaria. Transmisja TV i stream online

Finał United Cup Polska - Szwajcaria rozpocznie się w niedzielę 11 stycznia o godzinie 07:30. Transmisja w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go. Wcześniej, bo już o 07:00, zapraszamy natomiast na nasze studio. Poprowadzi je Jerzy Mielewski, a jego gośćmi będą Łukasz Kubot, Alicja Rosolska i Jakub Nijaki.