Klub reprezentanta Polski sięgnął po puchar! Prestiżowe zwycięstwo w derbach

Trwający tydzień w Turcji to czas krajowego Superpucharu. Do rozgrywek przystąpiły cztery zespoły, a teraz przyszła pora na starcie o trofeum.

W nim zmierzyły się ekipy Galatasaray i Fenerbahce. W poniedziałek w półfinale ci pierwsi pokonali bardzo pewnie - 4:1 - Trabzonspor, natomiast dzień później drudzy rozprawili się wynikiem 2:0 z Samsunsporem.

W finale oglądaliśmy tym samym derby Stambułu. Wynik otworzyło w 28. minucie Fenerbahce. Na listę strzelców wpisał się Matteo Guendouzi. Co ciekawe reprezentant Francji do tego klubu trafił... kilkadziesiąt godzin przed finałem, zamieniając Rzym na Stambuł - Fenerbahce zapłaciło za zawodnika Lazio około 30 milionów euro.

Druga połowa rozpoczęła się idealnie dla podopiecznych Domenico Tedesco. Fenerbahce podwyższyło prowadzenie, a swojego gola strzelił Jayden Oosterwolde. Jak się okazało, trafienie defensora było ostatnim w tym meczu - Fenerbahce wygrało 2:0 i sięgnęło po krajowe trofeum.

Przed rokiem po Superpuchar Turcji sięgnął inny zespół ze Stambułu - Besiktas. Ten w decydującym starciu niespodziewanie, bo aż 5:0, zwyciężył nad Galatasaray.

Galatasaray - Fenerbahce 0:2 (0:1)

Bramki: Guendouzi 28, Oosterwolde 48

Galatasaray: Guvenc - Sallai (Karatas 87), Sanchez (Gabriel Sara 46), Bardakci, Elmali (Ayhan 87) - Torreira (Gundogan 72), Lemina - Yilmaz, Akgun, Sane (Kutucu 79) - Icardi



Fenerbahce: Ederson - Muldur (Demir 90), Skriniar, Oosterwolde (Soyuncu 83), Mercan - Guendouzi, Yuksek - Musaba (Talisca 69), Asensio, Akturkoglu (Aydin 90) - Duran (Nene 69)

Żółte kartki: Sanchez, Sallai, Sane, Icardi - Muldur, Oosterwolde, Guendouzi

