Hurkacz - Wawrinka. Kiedy finał United Cup 2026? O której godzinie?

Tenis

Hubert Hurkacz - Stan Wawrinka to drugi z meczów w ramach finału United Cup 2026, w którym Polska zmierzy się ze Szwajcarią. Kiedy mecz Hurkacz - Wawrinka? O której godzinie Hurkacz - Wawrinka w finale United Cup 2026?

Dwóch tenisistów, jeden w białej koszulce i czerwonych spodenkach, drugi w żółtej koszulce i czarnych spodenkach, podaje sobie ręce na korcie tenisowym.
fot. PAP
Hurkacz - Wawrinka. Kiedy finał United Cup 2026? O której godzinie gra Hurkacz?

Polska i Szwajcaria zmierzą się w wielkim finale United Cup 2026. W półfinale Polska pokonała USA, natomiast Szwajcarzy wyeliminowali Belgów.

 

Gdzie oglądać finał United Cup Polska - Szwajcaria?

 

W finale, podobnie jak we wcześniejszych meczach, zobaczymy starcia singlowe tenisistek i tenisistów oraz spotkanie miksta. 

 

W Sydney i Perth do rywalizacji przystąpiło 18 drużyn, podzielonych na sześć grup po trzy zespoły. Zwycięzcy grup awansowali do ćwierćfinałów, podobnie jak po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach.

 

United Cup jest sprawdzianem przed wielkoszlemowym Australian Open, który rozpocznie się 18 stycznia. Do zdobycia jest też maksymalnie po 500 punktów do rankingów ATP i WTA, a pula nagród wynosi ponad 11 milionów dolarów.

Hurkacz - Wawrinka. Kiedy mecz? O której godzinie finał?

Kiedy mecz Hurkacz - Wawrinka w finale United Cup 2026? Spotkanie Hurkacz - Wawrinka będzie drugim w rywalizacji Polska - Szwajcaria. Tym samym godzina meczu Hurkacz - Wawrinka to około 9.00 polskiego czasu - po zakończeniu meczu Świątek - Bencic.

BS, Polsat Sport, PAP
