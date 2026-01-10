Hurkacz - Wawrinka. Wynik meczu. Kto wygrał finał United Cup 2026?

Tenis

Hubert Hurkacz - Stan Wawrinka to drugi z meczów w ramach finału United Cup 2026, w którym Polska zmierzy się ze Szwajcarią. Kto wygrał mecz Hurkacz - Wawrinka? Jaki był wynik meczu Hurkacz - Wawrinka w United Cup 2026?

Dwóch tenisistów w białych koszulkach i czerwonych spodenkach ściska sobie dłonie na tle kortu tenisowego.
fot. PAP
Hurkacz - Wawrinka. Finał United Cup 2026. Wynik meczu. Kto wygrał United Cup?

Polska i Szwajcaria zmierzą się w wielkim finale United Cup 2026. W półfinale Polska pokonała USA, natomiast Szwajcarzy wyeliminowali Belgów.

 

Gdzie oglądać finał United Cup Polska - Szwajcaria?

 

W finale, podobnie jak we wcześniejszych meczach, zobaczymy starcia singlowe tenisistek i tenisistów oraz spotkanie miksta. 

 

W Sydney i Perth do rywalizacji przystąpiło 18 drużyn, podzielonych na sześć grup po trzy zespoły. Zwycięzcy grup awansowali do ćwierćfinałów, podobnie jak po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach.

 

United Cup jest sprawdzianem przed wielkoszlemowym Australian Open, który rozpocznie się 18 stycznia. Do zdobycia jest też maksymalnie po 500 punktów do rankingów ATP i WTA, a pula nagród wynosi ponad 11 milionów dolarów.

Hurkacz - Wawrinka. Wynik meczu. Kto wygrał finał United Cup 2026?

Wynik finału Hurkacz - Wawrinka poznamy w niedzielę 11 stycznia. O tym, kto wygrał mecz Hurkacz - Wawrinka w finale United Cup 2026, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

HUBERT HURKACZINNETENISUNITED CUPUNITED CUP 2026
