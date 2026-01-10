Spotkanie obu duetów jest rozgrywane w ramach meczu Polska - Stany Zjednoczone w półfinale United Cup, którego gospodarzem jest Australia. Wcześniej kibice byli świadkami rywalizacji singlistów oraz singlistek.

I tak oto Hubert Hurkacz pokonał w dwóch setach Taylora Fritza, natomiast Iga Świątek uległa w dwóch setach Coco Gauff. Decydującym starciem na wagę finału jest zatem mikst.

Warto podkreślić, że w 2025 roku Polska grała z USA w finale United Cup. Lepsi okazali się Amerykanie, którzy wygrali również premierową edycję tych rozgrywek w 2023 roku. Biało-Czerwoni byli ponadto w finale w 2024 roku, ale wtedy ulegli Niemcom.

KN, Polsat Sport