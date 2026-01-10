Klaudia Zwolińska Sportowcem Roku 2025 w Plebiscycie "Przeglądu Sportowego"

Poznaliśmy Sportowca Roku w Plebiscycie "Przeglądu Sportowego", jeśli chodzi o 2025 rok. Najlepsza okazała się Klaudia Zwolińska, utytułowana polska kajakarka górska.

27-letnia zawodniczka z Nowego Sącza przeszła do historii swojej dyscypliny, zdobywając w mistrzostwach świata w Penrith medale we wszystkich trzech konkurencjach - złote w slalomowych K1 i C1 oraz brązowy w crossie.

Drugie miejsce zajęła Iga Świątek, która aktualnie rywalizuje w turnieju United Cup 2026 w barwach reprezentacji Polski. W niedzielę 11 stycznia Biało-Czerwoni, ze Świątek w składzie, wystąpią w wielkim finale, w którym zmierzą się ze Szwajcarią. Transmisja od godziny 7.30 w Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go.

Podium uzupełnił Wilfredo Leon, który - podobnie jak Świątek - aktualnie walczy o prestiżowe trofeum. Siatkarz Bogdanki LUK Lublin rywalizuje o Tauron Superpuchar Polski. W sobotę Leon i spółka wyeliminowali Indykpol AZS Olsztyn i w wielkim finale w niedzielę zmierzą się z Asseco Resovią Rzeszów. Transmisja finału od godziny 14.45 w Polsacie Sport 1, Polsat Sport Extra 2 i online w Polsat Box Go.

10 najlepszych sportowców 2025 roku w Plebiscycie "PS":

1. Klaudia Zwolińska (kajakarstwo górskie)

2. Iga Świątek (tenis)

3. Wilfredo Leon (siatkówka)

4. Bartosz Zmarzlik (żużel)

5. Robert Kubica (wyścigi samochodowe)

6. Maria Żodzik (lekkoatletyka)

7. Robert Lewandowski (piłka nożna)

8. Matusz Ponitka (koszykówka)

9. Aleksandra Mirosław (wspinaczka sportowa)

10. Mikołaj Marczyk (rajdy samochodowe)

