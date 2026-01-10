Kolejne złoto! Polacy zostali mistrzami Europy

Jakub ŻelepieńZimowe

Mamy kolejny medal mistrzostw Europy w łyżwiarstwie szybkim. W sobotę złoto wywalczyli nasi reprezentanci w sprincie drużynowym mężczyzn.

Dwóch polskich łyżwiarzy w czerwono-białych strojach świętuje zwycięstwo na lodowisku podczas Mistrzostw Europy.
fot. Polsat Sport
Coś pięknego! Polacy zostali mistrzami Europy

Mistrzostwa Europy odbywają się w Tomaszowie Mazowieckim. To sytuacja bez precedensu - nigdy wcześniej nasz kraj nie gościł imprezy tej rangi.

 

ZOBACZ TAKŻE: Zwycięstwo Prevc. Ósmy triumf w sezonie


Zawody rozpoczęły się w piątek. Pierwszego dnia mistrzostw Polacy zgarnęli dwa medale. Najpierw reprezentacja Polski kobiet w składzie Karolina Bosiek, Kaja Ziomek-Nogal i Martyna Baran zdobyła złoty medal w sprincie drużynowym kobiet, a następnie Damian Żurek zajął pierwsze miejsce w starcie na 1000 m.


W sobotę Biało-Czerwoni dorzucili kolejny krążek. Tym razem w sprincie drużynowym mężczyzn. Po złoto sięgnęli: Piotr Michalski, Kacper Abratkiewicz i Szymon Wojtakowski.


Tuż za Polakami na podium uplasowali się Holendrzy i Norwegowie.

 

Zwycięski bieg Polaków i ceremonia medalowa w załączonym materiale wideo:

 

Przejdź na Polsatsport.pl
ŁYŻWIARSTWO SZYBKIEZIMOWE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Zofia Braun 13. w rywalizacji na 3000 m w ME w Tomaszowie Mazowieckim
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 