Kolejne złoto! Polacy zostali mistrzami Europy

Mistrzostwa Europy odbywają się w Tomaszowie Mazowieckim. To sytuacja bez precedensu - nigdy wcześniej nasz kraj nie gościł imprezy tej rangi.

Zawody rozpoczęły się w piątek. Pierwszego dnia mistrzostw Polacy zgarnęli dwa medale. Najpierw reprezentacja Polski kobiet w składzie Karolina Bosiek, Kaja Ziomek-Nogal i Martyna Baran zdobyła złoty medal w sprincie drużynowym kobiet, a następnie Damian Żurek zajął pierwsze miejsce w starcie na 1000 m.



W sobotę Biało-Czerwoni dorzucili kolejny krążek. Tym razem w sprincie drużynowym mężczyzn. Po złoto sięgnęli: Piotr Michalski, Kacper Abratkiewicz i Szymon Wojtakowski.



Tuż za Polakami na podium uplasowali się Holendrzy i Norwegowie.

Zwycięski bieg Polaków i ceremonia medalowa w załączonym materiale wideo: