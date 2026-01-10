PLS 1. Liga siatkarzy: KPS Siedlce - SMS PZPS Spała. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

KPS Siedlce zagra z SMS PZPS Spała w meczu 18. kolejki PLS 1. Ligi siatkarzy. Kiedy i o której godzinie mecz? Kto wygra to spotkanie? Relacja live i wynik na żywo z meczu KPS Siedlce - SMS PZPS Spała na Polsatsport.pl.

W sezonie 2025/2026 w PLS 1. Lidze wystartowało szesnaście drużyn. Rozgrywki są podzielone na dwie części. W fazie zasadniczej zostaną rozegrane dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Drużyny, które zajmą w tabeli miejsca 1–8 zagrają w play-off. Zespoły, które które po zakończeniu fazy zasadniczej zajmą w tabeli dwie ostatnie pozycje (z wyłączeniem drużyny SMS PZPS Spała), spadną z PLS 1. Ligi.

 

Relacja live i wynik na żywo z meczu KPS Siedlce - SMS PZPS Spała w sobotę 10 stycznia o godzinie 18.00 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport
