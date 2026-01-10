Czas na kolejny mecz 14-letniego zawodowego polskiego snookerzysty w nowym roku. Tym razem Szubarczyk postara się zakwalifikować do turnieju Welsh Open 2026. Jego drugim rywalem w eliminacjach będzie Jamie Jones. W poprzedniej rundzie Szubarczyk wyeliminował Hatema Yassina, ogrywając Egipcjanina do zera.

Walijczyk to niezwykle doświadczony zawodnik. 37-latek swego czasu był 27. snookerzystą światowego rankingu. Trzykrotnie doszedł do półfinałów rankingowych turniejów.

Jak w takim starciu poradzi sobie 14-latek z Polski?

