Owieczkin śrubuje swój rekord. Znów trafił
Najlepszy strzelec wszech czasów ligi NHL Aleksander Owieczkin śrubuje rekord goli. W piątek jego zespół Washington Capitals wygrał na wyjeździe z Chicago Blackhawks 5:1, a rosyjski hokeista zdobył jedną z bramek. Jego dorobek wynosi obecnie 916 goli.
Bramkarz Blackhawks Drew Commesso został 187., któremu Owieczkin strzelił gola. 40-latek trafił do siatki w 54. minucie ustalając wynik spotkania.
Rosjanin w poprzednim sezonie został rekordzistą wszech czasów NHL w liczbie zdobytych bramek. Poprawił wówczas dorobek legendarnego Wayne’a Gretzky’ego (894). W obecnych rozgrywkach ma na koncie 19 goli, z czego cztery w ostatnich trzech meczach.
Bramki dla Capitals zdobyli też: Anthony Beauvillier, Connor McMichael, Ethen Frank i Justin Sourdif. Dla gospodarzy trafił Oliver Moore.
Do początku grudnia Capitals prezentowali się bardzo dobrze, jednak z ostatnich 15 meczów przegrali 10. W tabeli Konferencji Wschodniej zajmują siódmą pozycję. Blackhawks są na 12. miejscu w Konferencji Zachodniej.