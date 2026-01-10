Owieczkin śrubuje swój rekord. Znów trafił

Bramkarz Blackhawks Drew Commesso został 187., któremu Owieczkin strzelił gola. 40-latek trafił do siatki w 54. minucie ustalając wynik spotkania.

Rosjanin w poprzednim sezonie został rekordzistą wszech czasów NHL w liczbie zdobytych bramek. Poprawił wówczas dorobek legendarnego Wayne’a Gretzky’ego (894). W obecnych rozgrywkach ma na koncie 19 goli, z czego cztery w ostatnich trzech meczach.

Bramki dla Capitals zdobyli też: Anthony Beauvillier, Connor McMichael, Ethen Frank i Justin Sourdif. Dla gospodarzy trafił Oliver Moore.

Do początku grudnia Capitals prezentowali się bardzo dobrze, jednak z ostatnich 15 meczów przegrali 10. W tabeli Konferencji Wschodniej zajmują siódmą pozycję. Blackhawks są na 12. miejscu w Konferencji Zachodniej.