Pogromca Majchrzaka zagra w finale. Już zna rywala

Najwyżej rozstawiony Miedwiediew, 13. na liście ATP, nie miał większych problemów, by pokonać 37. w światowym rankingu Michelsena. W całym meczu tylko raz stracił podanie, natomiast sam czterokrotnie przełamał rywala.

Był to trzeci pojedynek tych zawodników i trzecie zwycięstwo wyżej notowanego tenisisty.

29-letni Rosjanin, były lider światowego zestawienia, zagra w niedzielę o 22. tytuł w karierze. Na swoim koncie ma też 19 przegranych finałów.

Jego rywalem o trofeum będzie inny Amerykanin, 33. na liście ATP Nakashima, który w półfinale wyeliminował swojego rodaka Aleksandra Kovacevica (ATP 58.) 7:6 (7-4), 6:4.

24-letni reprezentant USA awansował do pierwszego finału od 2022 roku, gdy wywalczył jedyny w karierze tytuł w San Diego. Przegrał dotychczas dwa decydujące pojedynki - w 2021 roku w Atlancie i Los Cabos.

Niedzielny mecz będzie trzecim pojedynkiem tych tenisistów, dwa wcześniejsze wygrał Rosjanin.

W ćwierćfinale w Brisbane odpadł Majchrzak po porażce 7:6 (7-4), 3:6, 2:6 z Miedwiediewem.