Pogromca Majchrzaka zagra w finale. Już zna rywala

Tenis

Daniił Miedwiediew, który w ćwierćfinale wyeliminował Kamila Majchrzaka, awansował do finału turnieju ATP 250 w australijskim Brisbane. Rosyjski tenisista pokonał w półfinale Amerykanina Alexa Michelsena 6:4, 6:2. Jego kolejnym rywalem będzie Brandon Nakashima z USA.

Tenisista Daniił Miedwiediew z rakietą w dłoni, unoszący drugą rękę w geście pozdrowienia.
fot. PAP/EPA
Pogromca Majchrzaka zagra w finale. Już zna rywala

Najwyżej rozstawiony Miedwiediew, 13. na liście ATP, nie miał większych problemów, by pokonać 37. w światowym rankingu Michelsena. W całym meczu tylko raz stracił podanie, natomiast sam czterokrotnie przełamał rywala.

 

ZOBACZ TAKŻE: Switolina zagra w finale. Jej rywalka nigdy nie wygrała turnieju WTA

 

Był to trzeci pojedynek tych zawodników i trzecie zwycięstwo wyżej notowanego tenisisty.

 

29-letni Rosjanin, były lider światowego zestawienia, zagra w niedzielę o 22. tytuł w karierze. Na swoim koncie ma też 19 przegranych finałów.

 

Jego rywalem o trofeum będzie inny Amerykanin, 33. na liście ATP Nakashima, który w półfinale wyeliminował swojego rodaka Aleksandra Kovacevica (ATP 58.) 7:6 (7-4), 6:4.

 

24-letni reprezentant USA awansował do pierwszego finału od 2022 roku, gdy wywalczył jedyny w karierze tytuł w San Diego. Przegrał dotychczas dwa decydujące pojedynki - w 2021 roku w Atlancie i Los Cabos.

 

Niedzielny mecz będzie trzecim pojedynkiem tych tenisistów, dwa wcześniejsze wygrał Rosjanin.

 

W ćwierćfinale w Brisbane odpadł Majchrzak po porażce 7:6 (7-4), 3:6, 2:6 z Miedwiediewem.

Przejdź na Polsatsport.pl
TENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Hubert Hurkacz - Taylor Fritz. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 