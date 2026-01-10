Pogromca Majchrzaka zagra w finale. Już zna rywala
Daniił Miedwiediew, który w ćwierćfinale wyeliminował Kamila Majchrzaka, awansował do finału turnieju ATP 250 w australijskim Brisbane. Rosyjski tenisista pokonał w półfinale Amerykanina Alexa Michelsena 6:4, 6:2. Jego kolejnym rywalem będzie Brandon Nakashima z USA.
Najwyżej rozstawiony Miedwiediew, 13. na liście ATP, nie miał większych problemów, by pokonać 37. w światowym rankingu Michelsena. W całym meczu tylko raz stracił podanie, natomiast sam czterokrotnie przełamał rywala.
Był to trzeci pojedynek tych zawodników i trzecie zwycięstwo wyżej notowanego tenisisty.
29-letni Rosjanin, były lider światowego zestawienia, zagra w niedzielę o 22. tytuł w karierze. Na swoim koncie ma też 19 przegranych finałów.
Jego rywalem o trofeum będzie inny Amerykanin, 33. na liście ATP Nakashima, który w półfinale wyeliminował swojego rodaka Aleksandra Kovacevica (ATP 58.) 7:6 (7-4), 6:4.
24-letni reprezentant USA awansował do pierwszego finału od 2022 roku, gdy wywalczył jedyny w karierze tytuł w San Diego. Przegrał dotychczas dwa decydujące pojedynki - w 2021 roku w Atlancie i Los Cabos.
Niedzielny mecz będzie trzecim pojedynkiem tych tenisistów, dwa wcześniejsze wygrał Rosjanin.
W ćwierćfinale w Brisbane odpadł Majchrzak po porażce 7:6 (7-4), 3:6, 2:6 z Miedwiediewem.