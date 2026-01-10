Polscy skoczkowie na podium w Zakopanem! Kapitalny występ

Konkurs duetów polega na rywalizacji dwuosobowych drużyn. W punktacji uwzględnia się wyniki obu skoczków z trzech serii. W pierwszej zaprezentowało się 14 drużyn. W drugiej wystąpiło 12 najlepszych ekip, a w trzeciej - osiem.

Austriacy w sześciu skokach zdobyli 805,9 pkt, Słoweńcy - 758,3 pkt, a Polacy - 741,8 pkt. Kubacki skoczył 127,5m, 121,5 m i 123 m, natomiast Tomasiak - 132,5 m, 133 m i 136,5 m.

Tuż za podium uplasowali się Norwegowie Kristoffer Eriksen Sundal i Halvor Egner Granerud - 734,7 pkt. Piąte miejsce przypadło Szwajcarom, szóste - Niemcom, siódme - Ukraińcom, a ósme - Finom.

Był to ósmy w historii konkurs duetów w Pucharze Świata. Pierwszy odbył się w lutym 2023 roku w amerykańskim Lake Placid. Wygrali go Kubacki i Piotr Żyła.

BS, PAP