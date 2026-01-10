Polska - Szwajcaria. Finał United Cup 2026. Kiedy finał? O której godzinie?

Wcześniej Hubert Hurkacz wygrał z Taylorem Fritzem 7:6 (7-1), 7:6 (7-2), a Iga Świątek przegrała z Gauff 4:6, 2:6.

Biało-czerwoni finalistami United Cup są po raz trzeci. W 2024 roku spotkanie o tytuł przegrali z Niemcami, a w 2025 - właśnie z USA.

W drugim półfinale Szwajcaria wygrała z Belgią 2:1. Prowadzenie Szwajcarii dała Belinda Bencic, która pokonała Elise Mertens 6:3, 4:6, 7:6 (7-0). Do remisu doprowadził Zizou Bergs, wygrywając ze Stanem Wawrinką 6:3, 6:7 (4-7), 6:3. O zwycięstwie Helwetów zdecydował mecz par mieszanych. Bencic i Jakub Paul pokonali Mertens i Bergsa 6:3, 0:6, 10-5.

W Sydney i Perth do rywalizacji przystąpiło 18 drużyn, podzielonych na sześć grup po trzy zespoły. Zwycięzcy grup awansowali do ćwierćfinałów, podobnie jak po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach.

United Cup jest sprawdzianem przed wielkoszlemowym Australian Open, który rozpocznie się 18 stycznia. Do zdobycia jest też maksymalnie po 500 punktów do rankingów ATP i WTA, a pula nagród wynosi ponad 11 milionów dolarów.

Polska - Szwajcaria. Kiedy finał United Cup 2026? O której godzinie?

Kiedy finał United Cup 2026, w którym zagrają Polska i Szwajcaria? Termin finału United Cup 2026 to niedziela 11 stycznia. O której Polska gra w finale? Godzina finału Polska - Szwajcaria to 7.30 polskiego czasu - wówczas rozpoczną się zmagania w singlu.

BS, PAP