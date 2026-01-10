Polska - Szwajcaria. Wynik meczu. Kto wygrał finał United Cup 2026?

Tenis

Polska i Szwajcaria zmierzą się w wielkim finale tenisowego United Cup 2026. Kto wygrał mecz Polska - Szwajcaria? Jaki był wynik meczu Polska - Szwajcaria w United Cup 2026?

Siedmiu członków polskiej drużyny tenisowej w strojach reprezentacyjnych.
fot. PAP
Polska - Szwajcaria. Finał United Cup 2026. Wynik meczu. Kto wygrał United Cup?

Polska i Szwajcaria zmierzą się w wielkim finale United Cup 2026. W półfinale Polska pokonała USA, natomiast Szwajcarzy wyeliminowali Belgów.

 

Gdzie oglądać finał United Cup Polska - Szwajcaria?

 

W finale, podobnie jak we wcześniejszych meczach, zobaczymy starcia singlowe tenisistek i tenisistów oraz spotkanie miksta. 

 

W Sydney i Perth do rywalizacji przystąpiło 18 drużyn, podzielonych na sześć grup po trzy zespoły. Zwycięzcy grup awansowali do ćwierćfinałów, podobnie jak po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach.

 

United Cup jest sprawdzianem przed wielkoszlemowym Australian Open, który rozpocznie się 18 stycznia. Do zdobycia jest też maksymalnie po 500 punktów do rankingów ATP i WTA, a pula nagród wynosi ponad 11 milionów dolarów.

Polska - Szwajcaria. Wynik meczu. Kto wygrał finał United Cup 2026?

Wynik finału Polska - Szwajcaria poznamy w niedzielę 11 stycznia. O tym, kto wygrał mecz Polska - Szwajcaria w finale United Cup 2026, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
HUBERT HURKACZIGA ŚWIĄTEKINNETENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Co za wymiana! Świątek zdominowała rywalkę
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 