Bogdanka stoczyła niezwykle zacięty bój o to, by znaleźć się w wielkim finale. Po niemalże trzech godzinach walki ekipa prowadzona przez Stephane'a Antigę odniosła triumf nad Indykpolem AZS-em Olsztyn 3:2. Prawdziwe "show" dał w tym spotkaniu Kewin Sasak. Atakujący mistrzów Polski zdobył aż 24 punkty.

W drugim z półfinałów PGE Projekt Warszawa mierzył się z Asseco Resovią Rzeszów. Zgromadzeni w hali kibice z pewnością i tu oczekiwali pięciosetowej batalii. Takowej jednak nie było. Drużyna z Podkarpacia szybko przejęła kontrolę i triumfowała 3:0.

Asseco Resovia ma w dorobku trzy Puchary Polski. Żadnego nie zdobyła jednak w XXI wieku. Siatkarze z Lublina po trofeum mogą sięgnąć po raz pierwszy w historii klubu.

KP, Polsat Sport