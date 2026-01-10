Turniej finałowy Pucharu Polski siatkarzy 2026 jest rozgrywany w dniach 10-11 stycznia w Tauron Arenie Kraków. Zakwalifikowały się do niego cztery drużyny: Asseco Resovia Rzeszów, Bogdanka LUK Lublin, Indykpol AZS Olsztyn oraz PGE Projekt Warszawa. Na sobotę zaplanowano mecze półfinałowe, a na niedzielę - wielki finał.

Zobacz także: MVP Pucharu Polski siatkarzy. Kto otrzymał tę nagrodę?

W pierwszym półfinale Bogdanka LUK Lublin pokonała Indykpol AZS Olsztyn 3:2. Gra obu zespołów w tym meczu falowała. Najwięcej emocji dostarczył czwarty set, zakończony wynikiem 30:32, w którym olsztynianie doprowadzili do tie-breaka. W decydującej partii górą byli jednak lublinianie (15:12). Bogdanka wygrała, mimo zmęczenia czwartkowym bojem z Knack Roeselare (3:2) w Lidze Mistrzów i podróżą z Belgii.

Wyniki Pucharu Polski siatkarzy 2026:

2026-01-10: Bogdanka LUK Lublin – Indykpol AZS Olsztyn 3:2 (25:19, 16:25, 25:18, 30:32, 15:12) /półfinał

2026-01-10: PGE Projekt Warszawa – Asseco Resovia Rzeszów (sobota, godzina 18.00; transmisja – Polsat Sport 1) /półfinał

2026-01-11: Bogdanka LUK Lublin – PGE Projekt Warszawa/Asseco Resovia (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1).

RM, Polsat Sport