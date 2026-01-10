Puchar Świata w Zakopanem: Konkurs duetów. Relacja na żywo

W Zakopanem wystartuje lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni Słoweniec Domen Prevc. Zabraknie natomiast najlepszych skoczków z innych czołowych ekip: Japończyków Ryoyu Kobayashiego i Rena Nikaido, Austriaków Daniela Tschofeniga i Stefana Krafta oraz Niemców Felixa Hoffmanna i Philippa Raimunda, co może ułatwić Polakom walkę o czołowe lokaty.

Stoch ostatni raz weźmie udział w zawodach PŚ w Zakopanem, gdyż po sezonie kończy karierę. 38-latek triumfował na Wielkiej Krokwi pięć razy, ostatnio 26 stycznia 2020 roku. W ten weekend kibice będą chcieli pożegnać jednego z najwybitniejszych polskich skoczków narciarskich w historii.

Relacja live i wyniki na żywo PŚ w Zakopanem na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 16:00.