Sabalenka poznała finałową rywalkę. To podopieczna polskiej trenerki

Tenis

Liderka światowego rankingu tenisistek Aryna Sabalenka awansowała do finału turnieju WTA w Brisbane. W półfinale pokonała Czeszkę Karolinę Muchovą 6:3, 6:4. Ostatnią rywalką Białorusinki będzie Ukrainka Marta Kostiuk, która wygrała z Amerykanką Jessicą Pegulą 6:0, 6:3.

Tenisistka rozdająca autografy fanom.
fot. PAP/EPA
Sabalenka poznała finałową rywalkę. To podopieczna polskiej trenerki

W sobotę bardzo dobrze funkcjonował serwis Sabalenki, która nawet raz nie została przełamana. Muchovą natomiast serwis zawodził w końcówkach obu setów. To było ich piąte spotkanie i druga wygrana Białorusinki.

 

ZOBACZ TAKŻE: Znamy pierwszego finalistę United Cup! Historyczny sukces

 

Nadspodziewanie dobrze w Brisbane prezentuje się Kostiuk, która w światowym rankingu zajmuje 26. miejsce. Wcześniej wygrała z trzecią w tym zestawieniu Amerykanką Amandą Anisimovą 6:4, 6:3 oraz z dziewiątą Rosjanką Mirrą Andriejewą 7:6 (9-7), 6:3.

 

Mecz z szóstą na liście WTA Pegulą zaczęła od wygrania dziewięciu gemów z rzędu. W efekcie nie tylko zwyciężyła w pierwszym secie, ale w drugim prowadziła już 3:0. Ukrainka do końca kontrolowała wydarzenia na korcie.

 

Kostiuk, której trenerką jest Sandra Zaniewska, z Sabalenką ma bilans 0-4.

 

W drugiej rundzie australijskiego turnieju odpadła Magdalena Fręch.

Przejdź na Polsatsport.pl
TENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek - Eva Lys. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 