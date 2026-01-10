Sabalenka poznała finałową rywalkę. To podopieczna polskiej trenerki
Liderka światowego rankingu tenisistek Aryna Sabalenka awansowała do finału turnieju WTA w Brisbane. W półfinale pokonała Czeszkę Karolinę Muchovą 6:3, 6:4. Ostatnią rywalką Białorusinki będzie Ukrainka Marta Kostiuk, która wygrała z Amerykanką Jessicą Pegulą 6:0, 6:3.
W sobotę bardzo dobrze funkcjonował serwis Sabalenki, która nawet raz nie została przełamana. Muchovą natomiast serwis zawodził w końcówkach obu setów. To było ich piąte spotkanie i druga wygrana Białorusinki.
Nadspodziewanie dobrze w Brisbane prezentuje się Kostiuk, która w światowym rankingu zajmuje 26. miejsce. Wcześniej wygrała z trzecią w tym zestawieniu Amerykanką Amandą Anisimovą 6:4, 6:3 oraz z dziewiątą Rosjanką Mirrą Andriejewą 7:6 (9-7), 6:3.
Mecz z szóstą na liście WTA Pegulą zaczęła od wygrania dziewięciu gemów z rzędu. W efekcie nie tylko zwyciężyła w pierwszym secie, ale w drugim prowadziła już 3:0. Ukrainka do końca kontrolowała wydarzenia na korcie.
Kostiuk, której trenerką jest Sandra Zaniewska, z Sabalenką ma bilans 0-4.
W drugiej rundzie australijskiego turnieju odpadła Magdalena Fręch.