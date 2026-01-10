Sensacja w krajowym pucharze! Obrońca tytułu wyeliminowany przez szóstoligowca

Gospodarze, których trenerem jest John Rooney, młodszy brat słynnego przed laty piłkarza Wayne’a, po godzinie prowadzili 2:0 po golach kapitana Paula Dawsona i Isaaca Buckleya-Rickettsa. W ostatniej minucie regulaminowego czasu Hiszpan Yeremy Pino zdobył z rzutu wolnego honorowego gola dla ekipy trenera Olivera Glasnera, która - biorąc pod uwagę aktualne tabele - plasuje się w ligowej hierarchii w Anglii 117 pozycji wyżej.

Przedstawiciel Premier League i uczestnik Ligi Konferencji wystąpił w mocno eksperymentalnym składzie, m.in. bez najlepszego strzelca Jeana-Philippe’a Matety, ale w drugiej połowie austriacki szkoleniowiec zaczął wpuszczać podstawowych zawodników, jak choćby Willa Hughesa, Tyricka Mitchella czy pozyskanego niedawno z Tottenhamu Hotspur Brennana Johnsona. Nie potrafili oni jednak odwrócić niekorzystnego rezultatu.

Macclesfield jest pierwszym zespołem spoza pięciu zawodowych lub półzawodowych lig piłkarskich, który wyeliminował z Pucharu Anglii obrońców trofeum od edycji 1908/09, kiedy.... Crystal Palace okazało się lepsze od Wolverhampton Wanderers w pierwszej rundzie.

Ostatnim obrońcą trofeum, który odpadł tak wcześnie jak teraz ekipa z Londynu, był stołeczny Arsenal w 2018 roku.

Ekipa z Macclesfield pięć lat temu została wykluczona z National League (5. poziom) z powodu długów przekraczających pół miliona funtów. Później klub został przejęty przez lokalnego biznesmena Roberta Smethursta, zaczynając marsz w górę ligowej rywalizacji od dziewiątego szczebla i notując trzy awanse w ciągu czterech lat.

W grudniu zespół dotknęła tragedia, gdyż wracając z jednego z meczów w wypadku samochodowym zginął 21-letni napastnik Ethan McLeod.

W 1/32 finału FA Cup, najstarszych rozgrywek piłkarskich na świecie, nie dojdzie do szlagierów, ale zmierzy się kilka par z najwyższej klasy rozgrywkowej, m.in. Tottenham Hotspur spotka się z Aston Villą Matty’ego Casha, Everton z Sunderlandem, Newcastle United z AFC Bournemouth oraz Manchester United z Brighton & Hove Albion.

