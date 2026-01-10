Solidny występ Polaka w Oberhofie

Giacomel popełnił aż sześć błędów w strzelaniu, ale nadrobił to biegiem i zwyciężył z czasem 37.15,4. Uldal z czterema błędami na strzelnicy stracił do niego 4,5 s, a Samuelsson pomylił się sześciokrotnie i stracił 8,8 s.

Guńka zanotował tylko dwa "pudła" i stracił do zwycięzcy 49 s. Grzegorz Galica popełnił trzy błędy i był 23. ze stratą 1.33,9, a Konrad Badasz zajął 42. miejsce z czterema pomyłkami i stratą 3.22,5.

Liderem klasyfikacji generalnej jest Giacomel z dorobkiem 611 punktów. Za nim plasuje się Norweg Johan-Olav Botn - 560, a trzecią lokatę zajmuje Francuz Eric Perrot - 529.

Guńka jest 29. z dorobkiem 119 punktów, Badacz 51. - 39, a Galica 53. - 35.