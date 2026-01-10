Superpuchar Turcji: Galatasaray - Fenerbahce. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
Galatasaray - Fenerbahce to finał Superpucharu Turcji. Kto wygra? Gdzie obejrzeć mecz Galatasaray - Fenerbahce? Transmisja spotkania Galatasaray - Fenerbahce w sobotę w Polsacie Sport 3 oraz online na Polsat Box Go.
Trwający tydzień w Turcji to czas krajowego Superpucharu. Do rozgrywek przystąpiły cztery zespoły, a teraz przyszła pora na starcie o trofeum.
W nim zmierzą się ekipy Galatasaray i Fenerbahce. W poniedziałek w półfinale ci pierwsi pokonali bardzo pewnie - 4:1 - Trabzonspor, natomiast dzień później drudzy rozprawili się wynikiem 2:0 z Samsunsporem.
W finale czekają nas zatem derby Stambułu. Galatasaray pochodzi z europejskiej dzielnicy miasta - Sariyer, z kolei Fenerbahce leży po stronie azjatyckiej - w dystrykcie Kadikoy.
W spotkaniu mamy polski akcent. W barwach drużyny Fenerbahce występuje bowiem reprezentant naszego kraju - Sebastian Szymański.
Przed rokiem po Superpuchar Turcji sięgnął inny zespół ze Stambułu - Besiktas. Ten w decydującym starciu niespodziewanie, bo aż 5:0, zwyciężył nad Galatasaray.
Transmisja spotkania Galatasaray - Fenerbahce w sobotę w Polsacie Sport 3 oraz online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 16:40.Przejdź na Polsatsport.pl