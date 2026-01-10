Trwający tydzień w Turcji to czas krajowego Superpucharu. Do rozgrywek przystąpiły cztery zespoły, a teraz przyszła pora na starcie o trofeum.

W nim zmierzą się ekipy Galatasaray i Fenerbahce. W poniedziałek w półfinale ci pierwsi pokonali bardzo pewnie - 4:1 - Trabzonspor, natomiast dzień później drudzy rozprawili się wynikiem 2:0 z Samsunsporem.

W finale czekają nas zatem derby Stambułu. Galatasaray pochodzi z europejskiej dzielnicy miasta - Sariyer, z kolei Fenerbahce leży po stronie azjatyckiej - w dystrykcie Kadikoy.

W spotkaniu mamy polski akcent. W barwach drużyny Fenerbahce występuje bowiem reprezentant naszego kraju - Sebastian Szymański.

Przed rokiem po Superpuchar Turcji sięgnął inny zespół ze Stambułu - Besiktas. Ten w decydującym starciu niespodziewanie, bo aż 5:0, zwyciężył nad Galatasaray.

Transmisja spotkania Galatasaray - Fenerbahce w sobotę w Polsacie Sport 3 oraz online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 16:40.