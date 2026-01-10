Switolina zagra w finale. Jej rywalka nigdy nie wygrała turnieju WTA

31-letnia Switolina, która w światowym rankingu zajmuje 13. miejsce, stanie przed szansą wygrania 19. turnieju w karierze. 57. w zestawieniu Wang nie ma jeszcze na koncie tytułu w imprezie rangi WTA.

Na ćwierćfinale udział w Auckland zakończyła Magda Linette, która na tym etapie przegrała z Ealą.

