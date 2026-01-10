Switolina zagra w finale. Jej rywalka nigdy nie wygrała turnieju WTA
Jelina Switolina i Xinyu Wang zagrają w finale tenisowego turnieju WTA w Auckland. Rozstawiona z numerem jeden Ukrainka pokonała Amerykankę Ivę Jovic 7:6 (7-5), 6:2, a Chinka wygrała z Alexandrą Ealą z Filipin 5:7, 7:5, 6:4.
31-letnia Switolina, która w światowym rankingu zajmuje 13. miejsce, stanie przed szansą wygrania 19. turnieju w karierze. 57. w zestawieniu Wang nie ma jeszcze na koncie tytułu w imprezie rangi WTA.
Na ćwierćfinale udział w Auckland zakończyła Magda Linette, która na tym etapie przegrała z Ealą.
