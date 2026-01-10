Tauron Puchar Polski: Bogdanka LUK Lublin - Indykpol AZS Olsztyn. Jaki wynik meczu? Kto wygrał?

Siatkówka

Bogdanka LUK Lublin - Indykpol AZS Olsztyn to jeden z sobotnich półfinałów tegorocznej edycji Tauron Pucharu Polski siatkarzy. Kto wygrał to spotkanie? Jaki był wynik meczu?

Siatkarze w żółtych strojach celebrują zwycięstwo, przytulając się.
fot. CEV
Bogdanka LUK Lublin walczy o triumf w turnieju finałowym Pucharu Polski

Udział mistrzów Polski w turnieju finałowym w Krakowie nie jest żadnym zaskoczeniem. Ekipa, w której znajduje się Wilfredo Leon to jeden z faworytów do wygranej. Lublinianie mają już w swojej kolekcji złoto PlusLigi oraz triumf w Superpucharze Polski. W gablocie klubowej znajduje się też europejskie trofeum w postaci Pucharu Challenge. Do pełni szczęścia brakuje już niewiele, czyli Pucharu Polski.

 

AZS Olsztyn to niewątpliwie jedna z niespodzianek tego sezonu. Świetna postawa w PlusLidze zaowocowała awansem do turnieju finałowego w stolicy Małopolski. Zespół z Warmii i Mazur nie jest na straconej pozycji i postara się o rewanż za porażkę w Lublinie na początku grudnia 0:3.

Jaki wynik meczu Bogdanka - AZS? Kto wygrał?

Wynik meczu Bogdanka LUK Lublin - Indykpol AZS Olsztyn tuż po jego zakończeniu.

KN, Polsat Sport
