Bogdanka w ćwierćfinale nie dała szans Stali Nysa i pewnie wygrała 3:1 (25:22, 16:25, 25:17, 25:20). Zespół z Lublina, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, nie przegrał od blisko dwóch miesięcy. Przegrał wówczas trzy mecze z rzędu, natomiast teraz ma świetną serię 11 wygranych.

Indykpol AZS również ma za sobą całkiem niezłą passę - czterech zwycięstw. Po raz ostatni przegrał 6 grudnia, kiedy musiał uznać wyższość... Bogdanki. Ten mecz w PlusLidze zakończył się wynikiem 0:3. Oba zespoły zmierzyły się w poprzednim roku dwukrotnie i dwa razy zwyciężyła drużyna Stephane'a Antigi. W poprzednim etapie Tauron Pucharu Polski AZS wyeliminował BBTS Bielsko-Biała.

Relacja live i wynik na żywo meczu Bogdanka LUK Lublin - Indykpol AZS Olsztyn na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.