Tauron Puchar Polski: PGE Projekt Warszawa - Asseco Resovia Rzeszów. Jaki wynik meczu? Kto wygrał?

Oba zespoły mają chrapkę, aby w tym sezonie sięgnąć po podwójną koronę, czyli mistrzostwo i Puchar Polski. Pierwszy z tych dwóch celów może zostać zrealizowany już w ten weekend.

Projekt i Resovia przystępują do tej rywalizacji w odmiennych nastrojach. Warszawianie ulegli kilka dni wcześniej na wyjeździe w Lidze Mistrzów francuskiemu Montpellier 2:3, natomiast Rzeszowianie w tych samych zmaganiach pokonali u siebie niemiecki SVG Luneburg 3:0. To jednak ekipa ze stolicy lepiej radzą sobie w PlusLidze będąc wiceliderem tabeli, mimo że w listopadzie przegrała z drużyną z Podkarpacia u siebie 0:3. Podopieczni Massimo Bottiego plasują się na siódmej pozycji.

Jaki wynik meczu Projekt - Resovia? Kto wygrał?

Wynik meczu PGE Projekt Warszawa - Asseco Resovia Rzeszów tuż po jego zakończeniu.

KN, Polsat Sport