Projekt miał ostatnio nieco słabszy okres. Po ośmiu wygranych z rzędu poległ w ostatnim meczu ligowym w 2025 roku z Bogdanką LUK Lublin. Następnie gładko pokonał jednak PGE Skrę Bełchatów oraz Aluron CMC Wartę Zawiercie. W środę, choć był wyraźnym faworytem starcia z francuskim Montpellier w Lidze Mistrzów, ostatecznie przegrał 2:3 po tie-breaku.

Asseco Resovia również nie ma ostatnio stabilnej formy. Już pod koniec roku przydarzyło jej się kilka porażek, natomiast styczeń zainaugurowała przegraną z Energą Treflem Gdańsk. Parę dni temu pewnie pokonała za to na własnym parkiecie niemiecki SVG Lueneburg w Lidze Mistrzów. Rzeszowski klub dwukrotnie zmierzył się w poprzednim roku z Projektem i odniósł dwa zwycięstwa.



