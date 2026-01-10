Tego Hurkacz się nie spodziewał. Przyznał to tuż po meczu
Hubert Hurkacz znów zaprezentował się z kapitalnej strony podczas United Cup. Nasz tenisista pokonał 2:0 (7:6, 7:6) Taylora Fritza, a tuż po zakończeniu spotkania zdobył się na ciekawe wyznanie.
Hubert Hurkacz - Taylor Fritz. Skrót meczu
Hubert Hurkacz: Nie spodziewałem się, że wrócę do gry w takim stylu
Reprezentacja Polski świetnie radzi sobie w United Cup. Po wygraniu swojej grupy Biało-Czerwoni triumfowali także w ćwierćfinałowym starciu z Australią. Półfinał przeciwko Stanom Zjednoczonym rozpoczął natomiast pojedynek panów - Hurkacza i Fritza.
Mecz był zacięty, ale w obu setach - po tie-breakach - triumfował Polak. Pokonał on Amerykanina 7:6, 7:6.
- Oczywiście granie z Taylorem jest wielkim wyzwaniem. To był trudny mecz. On serwuje bardzo mocno, ponadto ma świetny forhend. Myślę jednak, że zagrałem solidnie i starałem się być bardziej agresywny - powiedział Hurkacz.
Wrocławianin został zapytany, czy spodziewał się po sobie tak dobrej postawy po powrocie do rywalizacji po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej względami zdrowotnymi.
- I tak, i nie. Nie spodziewałem się, że wrócę do gry w takim stylu. Nigdy wcześniej nie miałem tak długiej przerwy od tenisa, więc trudno było przewidywać, co się stanie. Z drugiej strony pracowałem bardzo intensywnie w trakcie ostatnich miesięcy, dawałem z siebie wszystko - wyjaśnił Polak.
Cała rozmowa z Hubertem Hurkaczem w załączonym materiale wideo.
