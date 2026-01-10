To jedyna taka drużyna w PlusLidze! Znów to zrobili

W dotychczasowych meczach w Ergo Arenie zawodnicy Trefla odnieśli sześć zwycięstw, w tym cztery różnicą jednego seta. U siebie pokonali wyżej notowane zespoły Aluron CMC Wartę Zawiercie (3:2) i PGE GIEK Skrę Bełchatów (3:0), a także Asseco Resovię Rzeszów (3:1).

Niewiele jednak brakowało, aby w piątek gospodarze ponieśli pierwszą porażkę u siebie i stracili status jedynej niepokonanej w PlusLidze drużyny we własnej hali.

Ślepsk Malow, którego pod koniec października Trefl pokonał na wyjeździe 3:0, rozpoczął to spotkanie bardzo dobrze. Wygrał dwa sety, a w trzeciej partii prowadził 7:4.

- Kluczowa była końcówka trzeciego seta. Na szczęście wygraliśmy ją 25:23 i nakręciliśmy się na kolejne sety. Było to widać w czwartej partii. Zagraliśmy na luzie, zwyciężyliśmy 25:14 i przystąpiliśmy do tie-breaka z dobrym nastawieniem. Zachowaliśmy chłodną głowę, byliśmy zmotywowani i ponownie udało nam się wygrać w końcówce – skomentował libero gospodarzy Fabian Majcherski.

Tie-break był niezwykle zacięty, ostatecznie Gdańszczanie triumfowali 22:20. Kluczowe akcje wykańczał Orczyk, który został uznany najlepszym siatkarzem tego spotkania.

- Lubię dostawać decydujące piłki. Wiadomo, jest to odpowiedzialność i jest to stresujące, ale nie boję się odpowiedzialności. Myślę, że Joe Worsley czuje, że może mi zaufać i dać piłki w końcówce. Dzisiaj też z tego korzystał i skończyło się dla nas pozytywnie. Ślepsk grał naprawdę bardzo dobrze, ale powtarzaliśmy sobie, że wrócimy do gry i cieszę się, że odwróciliśmy mecz. Super, że kolejny raz obroniliśmy naszą halę – podsumował blisko 33-letni przyjmujący.

W kolejnym spotkaniu we własnej hali w niedzielę 18 stycznia Trefl zmierzy się z trzecim w tabeli Indykpolem AZS. Gdańszczanie będą mieli okazję zrewanżować się za poniesioną na początku listopada porażkę w Olsztynie 1:3.

PAP