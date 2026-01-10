To już dziś! Kamil Stoch żegna się z kibicami

W sobotę na zakopiańskiej Wielkiej Krokwi odbędą się kwalifikacje i rywalizacja duetów, w niedzielę konkurs indywidualny.

ZOBACZ TAKŻE: Owieczkin śrubuje swój rekord. Znów trafił

- To będzie wyjątkowy rozdział "Biało-Czerwonej Krainy Czarów". Ostatni, którego jednym z naszych reprezentantów jest Kamil Stoch. Wielki człowiek, wielki sportowiec, któremu jesteśmy wdzięczni za to co zrobił dla Polski i jak pięknie biało-czerwone barwy reprezentował. To będzie rozdział dla Kamila - zapewnił Sieczko, który wraz z Dariuszem "DJ Ucho" Ślęzakiem, od 2003 roku współtworzy oprawę artystyczną zakopiańskiego Pucharu Świata w skokach narciarskich.

- Oficjalne podziękowanie dla kończącego sportową karierę Stocha odbędzie się po niedzielnej ceremonii medalowej, ale my wraz z kibicami, będziemy dziękować mu przez cały weekend. Jednym ze składników tegorocznej mikstury będzie m.in. "Przez życie leć", czyli hymn tegorocznej imprezy stworzony przez duet Mikee x Nowator, który wspólnie odśpiewamy i wyklaszczemy - dodał Ślęzak.

Duet nie zdradził jednak jakie przygotował niespodzianki dla Stocha i kibiców. - Mogę powiedzieć tylko tyle, że będą wspominki związane z naszym mistrzem, a tak ogólnie, to sobota upłynie nam pod hasłem Wielka Krokiew - Wielkie Disco, gdzie gośćmi "Biało-Czerwonej Krainy Czarów" będą B-QLL i Long i Junior, a niedziela, to Wielka Krokiew - Wielki Rock z "Łydką Grubasa" - przekazał Sieczko.

Crowd Supporters tradycyjnie prosił kibiców, żeby zabrali na trybuny flagi, transparenty, biało-czerwone szaliki i trąbki.

- Zapewniam, przydadzą się nam w wielu momentach. Przypomnijcie sobie też teksty "Zakopiańskiego stylu" i "Króla Życia", gdyż Doris także zaczaruje w tym roku z nami na żywo - dodał Sieczko. Na trybuny Wielkiej Krokwi ma przybyć około 17 tysięcy osób. Kolejne tysiące tradycyjnie dopingować będą zawodników gromadząc się wokół zakopiańskiej skoczni.

Podczas pucharowych konkursów w stolicy polskich Tatr nie może zabraknąć oprawy muzycznej przeznaczonej specjalnie dla reprezentantów Polski.

Niedzielna walka o punkty indywidualne w PŚ rozpocznie się o godz. 16.