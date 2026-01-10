Triumf reprezentacji Polski. Zdecydowała bramka z rzutu karnego

Polacy trenują w COS Cetniewo od 2 stycznia. Trener Jota Gonzales powołał na to zgrupowanie 20 zawodników, natomiast na mistrzostwa pojedzie „18”. Ostateczną kadrę hiszpański szkoleniowiec ma podać po dwóch towarzyskich meczach z Serbią, które zaplanowano na sobotę i niedzielę.

ZOBACZ TAKŻE: Zwycięstwo KGHM Zagłębia Lubin

W pierwszej konfrontacji biało-czerwoni triumfowali 33:32, a zwycięską bramkę z rzutu karnego zdobył skrzydłowy PGE Wybrzeża Gdańsk Mikołaj Czapliński.

Na mocy wspólnej decyzji sztabów szkoleniowych obu reprezentacji spotkania zostaną rozegrane bez udziału publiczności oraz bez transmisji telewizyjnej.

W środę biało-czerwoni wylecą do Szwecji, a dwa dni później zmierzą się w Kristianstad w swoich inauguracyjnym meczu z Węgrami. Ponadto w niedzielę zagrają z Islandią, a we wtorek 20 stycznia, na zakończenie zmagań w grupie F, ich rywalem będą Włosi. Z każdej grupy do dalszej fazy awansują dwa najlepsze zespoły.

Mistrzostwa rozegrane zostaną w trzech państwach – poza Szwecją (Kristianstad i Malmoe) także w Norwegii (Baerum) oraz Danii (Herning). Wywalczonego dwa lata temu w Niemczech tytułu bronią Francuzi, Polska uplasowała się w gronie 24 zespołów na 16. pozycji.

Serbia znalazła się w grupie A, a jej przeciwnikami w Herning będą kolejno Hiszpania, Niemcy oraz Austria.

BS, PAP