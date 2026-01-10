Turniejowa jedynka nie zawiodła. Musetti zagra w finale

Tenis

Lorenzo Musetti i Aleksander Bublik zagrają w finale turnieju ATP w Hongkongu. Rozstawiony z numerem jeden Włoch pokonał Rosjanina Andrieja Rublowa 6:7 (3-7), 7:5, 6:4, a Kazach wygrał z Amerykaninem Marcosem Gironem 3:6, 6:4, 6:2.

Tenisista w akcji podczas meczu z rakietą w ręku i piłką w locie.
fot. AFP
Turniejowa jedynka nie zawiodła. Musetti zagra w finale

Już awans do finału sprawił, że w poniedziałkowym notowaniu rankingu Musetti znajdzie się na najwyższym w karierze piątym miejscu. Jeśli Bublik wygra w finale, to awansuje na najwyższą w karierze 10. pozycję.

 

Włoch stanie przed szansą wygrania trzeciego turnieju. Kazach ma na koncie osiem tytułów. Z trzech ich dotychczasowych meczów dwa wygrał Bublik.

Przejdź na Polsatsport.pl
TENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Wybitne zagranie Hurkacza! Rywal nie miał nic do powiedzenia
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 