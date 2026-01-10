United Cup: Hubert Hurkacz - Taylor Fritz. Skrót meczu (WIDEO)

Hurkacz, który wrócił do gry po długiej przerwie spowodowanej kłopotami zdrowotnymi, w Australii prezentuje się bardzo dobrze. W fazie grupowej pokonał m.in. trzeciego w światowym rankingu Niemca Alexandra Zvereva. Teraz poradził sobie z dziewiątym na liście ATP Fritzem.

Obaj tenisiści wygrywali gemy przy swoim serwisie i w obu setach potrzebny był tie-break. W nich 28-letni wrocławianin spisywał się fenomenalnie. W pierwszym od stanu 1-1 zdobył sześć punktów z rzędu, a w drugim sześć kolejnych piłek wygrał od wyniku 1-2.

To było siódme spotkanie tych tenisistów i trzecia wygrana Hurkacza.

United Cup: Hurkacz - Fritz. Skrót meczu