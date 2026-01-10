Vidić będzie pracował w Polsce. Właśnie podpisał kontrakt

Gliwiczanie w czwartek przegrali u siebie z Energą Czarnymi Słupsk 73:85. Po tym spotkaniu zarząd GTK zadecydował o rozstaniu z Hiszpanem. GTK wygrał trzy z 15 spotkań i zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli.

W poprzednich rozgrywkach gliwiczanie zajęli 12. miejsce. W lutym doszło do zmiany trenera. Balibrea zastąpił Pawła Turkiewicza i miał prowadzić drużynę także w obecnych rozgrywkach.

Vidić ma na koncie dwukrotne mistrzostwo Bułgarii z BC Balkan Botewgrad. Ostatnio pracował w rumuńskim FC Arges Piteszti.

- Decyzja o powierzeniu mu funkcji pierwszego trenera została podjęta przez zarząd w przekonaniu, że szkoleniowiec wnosi wizję spójną z założeniami klubu, jasne podejście do pracy oraz nową energię, które mają odpowiednio zadziałać na zespół w rundzie rewanżowej ligi – napisano w klubowym komunikacie.

Serb podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2026/2027 z opcją rozwiązania po zakończeniu obecnych rozgrywek, z której może skorzystać każda ze stron.

W najbliższym meczu zespół z Gliwic podejmie Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski.