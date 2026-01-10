Vidić będzie pracował w Polsce. Właśnie podpisał kontrakt

Koszykówka

Serb Nebojsa Vidić został trenerem koszykarzy ekstraklasowego Tauron GTK Gliwice. Zastąpił Hiszpana Borisa Balibreę – poinformował klub.

Mężczyzna w czarnym garniturze wskazuje palcami w górę, gestykulując w trakcie meczu koszykówki.
fot. PAP
Vidić będzie pracował w Polsce. Właśnie podpisał kontrakt

Gliwiczanie w czwartek przegrali u siebie z Energą Czarnymi Słupsk 73:85. Po tym spotkaniu zarząd GTK zadecydował o rozstaniu z Hiszpanem. GTK wygrał trzy z 15 spotkań i zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli.

 

ZOBACZ TAKŻE: Ważne zwycięstwo AWM Arki Gdynia. Co za powrót!

 

W poprzednich rozgrywkach gliwiczanie zajęli 12. miejsce. W lutym doszło do zmiany trenera. Balibrea zastąpił Pawła Turkiewicza i miał prowadzić drużynę także w obecnych rozgrywkach.

 

Vidić ma na koncie dwukrotne mistrzostwo Bułgarii z BC Balkan Botewgrad. Ostatnio pracował w rumuńskim FC Arges Piteszti.

 

- Decyzja o powierzeniu mu funkcji pierwszego trenera została podjęta przez zarząd w przekonaniu, że szkoleniowiec wnosi wizję spójną z założeniami klubu, jasne podejście do pracy oraz nową energię, które mają odpowiednio zadziałać na zespół w rundzie rewanżowej ligi – napisano w klubowym komunikacie.

 

Serb podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2026/2027 z opcją rozwiązania po zakończeniu obecnych rozgrywek, z której może skorzystać każda ze stron.

 

W najbliższym meczu zespół z Gliwic podejmie Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski.

Przejdź na Polsatsport.pl
KOSZYKÓWKAORLEN BASKET LIGA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Damian Kulig: Daliśmy się rozkręcić zespołowi z Gdyni
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 