WTA w Auckland: Elina Switolina - Xinyu Wang. Relacja live i wynik na żywo
Elina Switolina i Xinyu Wang zagrają w wielkim finale turnieju WTA w Auckland. Która z pań wzniesie puchar za końcowy triumf? Relacja live i wynik na żywo meczu Elina Switolina - Xinyu Wang na Polsatsport.pl.
Chinka sprawiła w półfinale małą niespodziankę i wygrała wyżej notowaną Alexandrę Ealę. I choć pierwszą partię zwyciężyła Filipinka, Wang odwróciła losy pojedynku i ostatecznie triumfowała 5:7, 7:5, 6:4.
ZOBACZ TAKŻE: Gauff stanęła przed kamerą. Nagle wypaliła o polskich kibicach!
Switolinie poszło nieco "łatwiej". By znaleźć się w finale, Ukrainka musiała najpierw wygrać z Ivą Jović. Wystarczyło półtorej godziny, by wygrała z Amerykanką 7:6 (7-5), 6:2.
Relacja live i wynik na żywo meczu Elina Switolina - Xinyu Wang na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl