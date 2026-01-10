WTA w Auckland: Elina Switolina - Xinyu Wang. Relacja live i wynik na żywo

Chinka sprawiła w półfinale małą niespodziankę i wygrała wyżej notowaną Alexandrę Ealę. I choć pierwszą partię zwyciężyła Filipinka, Wang odwróciła losy pojedynku i ostatecznie triumfowała 5:7, 7:5, 6:4.

Switolinie poszło nieco "łatwiej". By znaleźć się w finale, Ukrainka musiała najpierw wygrać z Ivą Jović. Wystarczyło półtorej godziny, by wygrała z Amerykanką 7:6 (7-5), 6:2.

Relacja live i wynik na żywo meczu Elina Switolina - Xinyu Wang na Polsatsport.pl.

KP, Polsat Sport