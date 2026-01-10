WTA w Brisbane: Aryna Sabalenka - Marta Kostiuk. Relacja live i wynik na żywo
Aryna Sabalenka kontra Marta Kostiuk zagrają w wielkim finale turnieju WTA w Brisbane. Która z pań wzniesie trofeum za końcowy triumf w turnieju? Relacja live i wynik na żywo meczu Aryna Sabalenka - Marta Kostiuk na Polsatsport.pl
W walce o udział w finale liderka światowego rankingu w zaledwie półtorej godziny uporała się z Karoliną Muchovą. Białorusinka pokonała Czeszkę 6:3, 6:4.
Kostiuk, która została rozstawiona z numerem 16, w półfinale sprawiła niespodziankę i wygrała z szóstą tenisistką światowych list - Jessicą Pegulą. Spotkanie nie trwało nawet godziny i zakończyło się wynikiem 6:0, 6:3.
