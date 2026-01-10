Wyjątkowy pojedynek w Japonii. Kurek i Huber zrobili show

Obaj siatkarze byli wyróżniającymi się zawodnikami swoich zespołów. Gospodarze pałali żądzą rewanżu za dwie porażki 0:3 w listopadzie.

Tym razem więcej powodów do radości miał Kurek i spółka, chociaż z pewnością w ich szeregach pozostał spory niedosyt. Tokijczycy prowadzili już bowiem 2:0, ale rywale zdołali doprowadzić do tie-breaka. W nim lepsi okazali się gospodarze, którzy ostatecznie wygrali 3:2.

Z dobrej strony w barwach gości zaprezentował się Huber, który zdobył osiem punktów w ataku i dorzucił pięć "oczek" blokiem. Co ciekawe, lepiej w tym drugim elemencie od środkowego naszej kadry spisał się... Kurek, który aż sześciokrotnie zatrzymał przeciwnika na siatce. Doświadczony atakujący zapisał ponadto 16 punktów w ataku.

Dzięki tej wygranej ekipa ze stolicy Japonii awansowała na piąte miejsce w tabeli z punktem przewagi nad Hiroshima Thunders. Co prawda ekipa Kurka ma dwa mecze rozegrane mniej, ale strata do czwartej i trzeciej lokaty, którą zajmuje Wolfdogs, wynosi aż 15 punktów. Siatkarze z Nagoi tracą pięć punktów do wicelidera Osaki Bluteon i aż czternaście "oczek" do Suntory Sunbirds Osaka.

Kolejne spotkanie pomiędzy Tokio Great Bears a Wolfdogs Nagoya zostało zaplanowane na 11 stycznia.

Tokio Great Bears – Wolfdogs Nagoya 3:2 (25:23, 25:22, 26:28, 20:25, 15:10)

