Gdzie obejrzeć Zimowy Magazyn Olimpijski po konkursie PŚ w Zakopanem?

Wiodące tematy kolejnego Zimowego Magazynu Olimpijskiego to historyczne Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w Tomaszowie Mazowieckim oraz konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem.

Gośćmi Pauliny Czarnoty-Bojarskiej będą reprezentantka Polski w łyżwiarstwie szybkim, multimedalistka MŚ, ME i PŚ - Kaja Ziomek-Nogal oraz Grzegorz Michalewski, który z kamerą Polsatu Sport odwiedził w Dreźnie naszych reprezentantów szykujących się do Mistrzostw Europy na... krótkim torze. Zbliżające się zmagania w Tilburgu będą dla nich zarazem próbą generalną przed Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi w Mediolanie i Cortinie.

Kinga Sylwestrzak przedstawi wydarzenia z innych zimowych aren, a także połączy się z obecnym pod Wielką Krokwią imienia Stanisława Marusarza Michałem Białońskim, z którym porozmawiamy o klarującym się składzie skoczków na imprezę czterolecia.

Zimowy Magazyn Olimpijski w niedzielę o 20.00 w Polsacie Sport 2, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.