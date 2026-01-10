Znowu to zrobił! Kolejne cenne zwycięstwo 14-letniego Polaka

Michał Szubarczyk - Jamie Jones to spotkanie w ramach eliminacji Welsh Open 2026. Górą okazał się Polak, triumfując 4:2 i wywalczając awans do głównej drabinki turnieju.

Portret uśmiechniętego 14-letniego chłopca w kamizelce i muszce na tle zielonych liści.
Michał Szubarczyk stanie do walki z doświadczonym Jamiem Jonesem

Za nami kolejny mecz 14-letniego zawodowego polskiego snookerzysty w nowym roku. Tym razem Szubarczyk postara się o kwalifikację do turnieju Welsh Open 2026. Jego drugim rywalem w eliminacjach był Jamie Jones. W poprzedniej rundzie Szubarczyk wyeliminował Hatema Yassina, ogrywając Egipcjanina do zera.

 

ZOBACZ TAKŻE: 14-letni Polak przeszedł do historii. Został mistrzem świata

 

Walijczyk to niezwykle doświadczony zawodnik. 37-latek swego czasu był 27. snookerzystą światowego rankingu. Trzykrotnie doszedł do półfinałów rankingowych turniejów.

 

Jak się okazało, Szubarczyk zanotował kolejne cenne zwycięstwo w swojej krótkiej karierze - ograł Jonesa 4:2 i wywalczył awans do głównej drabinki rankingowego turnieju.

 

Michał Szubarczyk - Jamie Jones 4:2

