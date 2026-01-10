Zwycięstwo Prevc. Ósmy triumf w sezonie
Liderka Pucharu Świata w skokach narciarskich Nika Prevc odniosła ósme zwycięstwo w sezonie. Słowenka triumfowała przed własną publicznością w Ljubnie. Polki nie startowały.
Prevc, która wygrała kwalifikacje, była najlepsza w obu seriach na skoczni normalnej HS94. Triumfowała z dorobkiem 278,3 pkt po skokach na odległość 96 m i 89,5 m. Za nią uplasowały się Austriaczka Lisa Eder ze stratą 24,2 pkt (91,5 m i 88,5 m) i Niemka Selina Freitag - strata 33,6 pkt (88,5 m i 92 m).
Słowenka prowadzi w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata z dorobkiem 1166 pkt, wyprzedzając Japonkę Nozomi Maruyamę - 966. Trzecie miejsce zajmuje Niemka Lisa Eder - 739. Anna Twardosz z dorobkiem 122 pkt plasuje się na 22. lokacie, a Pola Bełtowska ma 18 pkt i jest 44.
Na niedzielę w Ljubnie zaplanowano drugi konkurs indywidualny na skoczni normalnej.