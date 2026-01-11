Aryna Sabalenka górą w finale! Świetny start sezonu

Tenis

Aryna Sabalenka sięgnęła po triumf podczas turnieju WTA w Brisbane. Białorusinka w finale australijskiej imprezy pokonała w dwóch setach Martę Kostjuk.

Aryna Sabalenka świętująca zwycięstwo na korcie tenisowym, trzymając rakietę.
fot. AFP
Aryna Sabalenka triumfuje w turnieju w Brisbane

Obecna liderka rankingu WTA świetnie weszła w nowy sezon. Pochodząca z Mińska zawodniczka bez większych problemów sięgnęła po triumf na turnieju w Brisbane. Warto zaznaczyć, że 27-latka w pięciu meczach rywalizacji w Australii nie przegrała ani jednego seta. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Gauff stanęła przed kamerą. Nagle wypaliła o polskich kibicach!

 

W finale naprzeciwko Białorusinki stanęła Marta Kostjuk. Znajdująca się na 26. miejscu w ogólnoświatowym zestawieniu tenisistek zawodniczka nie miała szans z o wiele lepiej notowaną oponentką. Sabalenka przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę po 79 minutach, triumfując 6:4, 6:3.

 

Warto przypomnieć, że w turnieju w Brisbane nie brała udziału główna rywalka Sabalenki - Iga Świątek. Raszynianka wraz z reprezentacją Polski bierze bowiem udział w United Cup, w którym Biało-Czerwoni doszli już do finału.

 

Aryna Sabalenka - Marta Kostjuk 6:4, 6:3

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ARYNA SABALENKAMARTA KOSTJUKTENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek była tak blisko! To mogło być zagranie turnieju
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 