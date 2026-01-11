Aryna Sabalenka górą w finale! Świetny start sezonu

Obecna liderka rankingu WTA świetnie weszła w nowy sezon. Pochodząca z Mińska zawodniczka bez większych problemów sięgnęła po triumf na turnieju w Brisbane. Warto zaznaczyć, że 27-latka w pięciu meczach rywalizacji w Australii nie przegrała ani jednego seta.

W finale naprzeciwko Białorusinki stanęła Marta Kostjuk. Znajdująca się na 26. miejscu w ogólnoświatowym zestawieniu tenisistek zawodniczka nie miała szans z o wiele lepiej notowaną oponentką. Sabalenka przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę po 79 minutach, triumfując 6:4, 6:3.

Warto przypomnieć, że w turnieju w Brisbane nie brała udziału główna rywalka Sabalenki - Iga Świątek. Raszynianka wraz z reprezentacją Polski bierze bowiem udział w United Cup, w którym Biało-Czerwoni doszli już do finału.

Aryna Sabalenka - Marta Kostjuk 6:4, 6:3

