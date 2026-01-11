Bogdanka LUK Lublin – Asseco Resovia Rzeszów. Skrót finału Tauron Pucharu Polski (WIDEO)

Bogdanka rozpoczęła w imponującym stylu obejmując prowadzenie 7:2, po asie serwisowym Wilfredo Leona. Trener Resovii Massimo Botti, który w poprzednim sezonie doprowadził lubelski zespół do mistrzostwa Polski, poprosił o czas. Nic to nie dało, Bogdanka zdobyła dwa kolejne punkty, a po chwili prowadziła już 12:3. To był prawdziwy nokaut, po którym Resovia nie była się stanie podnieść już do końca seta.

W drugiej partii Rzeszowianie zdobyli pierwszy punkt, ale Bogdanka szybko zbudowała 5-punktową przewagę 7:2. Resovia nie była w stanie jej zniwelować. Po asie serwisowym Leona mistrzowie Polski prowadzili 15:9. Botti próbował ratować sytuację biorąc czas. Przyniosło to tylko chwilowy efekt, bo jego podopieczni zmniejszyli straty do trzech punktów – 13:16, ale przegrywali 13:18 i 16:23. Losy seta były przesądzone.

W trzeciej partii Resovia grała skuteczniej i po asie serwisowym Klemena Cebulja prowadziła 11:8. Bogdanka szybko opanowała sytuację i wyrównała stan seta. Blok Fynniana McCarthy’ego dał podopiecznym Stephane Antigi prowadzenie 18:16. To był przełomowy moment seta. Chwilę później było już 23:19. Mecz zakończył autowy atak Jakuba Buckiego.

Najlepszym zawodnikiem spotkania wybrano atakującego Bogdanki Kewina Sasaka.

Bogdanka LUK po raz pierwszy w historii zdobyła Puchar Polski. Resovia po to trofeum sięgała trzykrotnie – w 1975, 1983 i 1987 roku. W finale przegrała po raz szósty. Wcześniej grała w finale w 1974, 1986, 2010, 2013 i 2015 roku.

Bogdanka LUK Lublin – Asseco Resovia Rzeszów 3:0 (25:15, 25:20, 25:20).

Bogdanka LUK Lublin: Jackson Young, Fynnian McCarthy, Marcin Komenda, Wilfredo Leon, Aleks Grozdanow, Kewin Sasak – Thales Hoss (libero) - Daenan Gyimah.

Asseco Resovia Rzeszów: Karol Butryn, Klemen Cebulj, Danny Demyanenko, Marcin Janusz, Mateusz Poręba, Artur Szalpuk - Paweł Zatorski (libero) - Yacine Louati, Jakub Bucki, Cezary Sapiński, Erik Shoji.

BS, PAP