Co za początek dnia! Polska z kolejnym medalem mistrzostw Europy

Zimowe

Zofia Braun, Natalia Jabrzyk i Magdalena Czyszczoń zdobyły w niedzielę brązowy medal w wyścigu drużynowym podczas mistrzostw Europy w łyżwiarstwie szybkim. To siódme podium biało-czerwonych w zawodach w Tomaszowie Mazowieckim.

Trzech łyżwiarzy szybkich na lodowisku.
fot. Polsat Sport
Mamy kolejny medal na mistrzostwach Europy

Polki finiszowały czasem 3.07,72 za drużynami Holandii i Belgii. Do najlepszych Holenderek Biało-Czerwone straciły 6,37 s. Rywalizowały tylko cztery ekipy.

 

W tej konkurencji, z powodu braku uzyskania kwalifikacji, polska drużyna nie wystartuje w igrzyskach w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo, które rozpoczną się 6 lutego.

 

Reprezentanci Polski w zawodach w Arenie Lodowej wywalczyli już siedem medali, w tym pięć złotych. Zwyciężyli w sprincie drużynowym kobiet i mężczyzn, a w startach indywidualnych po tytuły sięgnęli Damian Żurek - na 1000 m, Kaja Ziomek-Nogal - na 500 m oraz Władimir Semirunnij - na 5000 m.

 

Zawody zakończą się w niedzielę. Ostatniego dnia zaplanowano jeszcze rywalizację kobiet na 1000 m i w biegu masowym oraz mężczyzn na 500, 1500 m i ze startu wspólnego.

 

PAP
ŁYŻWIARSTWO SZYBKIEZIMOWE
