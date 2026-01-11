Dominacja Bogdanki! Nagrody indywidualne Pucharu Polski siatkarzy 2026

Robert MurawskiSiatkówka

Turniej finałowy Tauron Pucharu Polski siatkarzy został rozegrany w Krakowie. Trofeum wywalczyli siatkarze Bogdanki LUK Lublin, którzy pokonali w finale Asseco Resovię. Nagrodę dla najlepszego zawodnika (MVP) Pucharu Polski otrzymał atakujący lubelskiej drużyny - Kewin Sasak.

Sześciu siatkarzy w czarnych strojach pozuje do zdjęcia, trzymając w dłoniach statuetki i dyplomy.
fot. PAP/Łukasz Gągulski
Siatkarze Bogdanki LUK Lublin zgarnęli nagrody indywidualne po Pucharze Polski siatkarzy 2026.

Siatkarze Bogdanki LUK Lublin po raz pierwszy w historii zdobyli Puchar Polski. W finale turnieju rozgrywanego w krakowskiej Tauron Arenie pokonali Asseco Resovię Rzeszów 3:0.

 

Nagrody indywidualne po tym turnieju zgarnęli w komplecie siatkarze lubelskiego klubu. Najlepszym zawodnikiem (MVP) Pucharu Polski został uznany Kewin Sasak, który odebrał również nagrodę dla najlepszego atakującego.

 

 

Kewin Sasak (rocznik 1997) jest zawodnikiem Bogdanki od 2024 roku; trafił tu z Trefla Gdańsk. Dotychczas miał w siatkarskim CV dwie nagrody indywidualne przyznane mu po siatkarskich turniejach - MVP mistrzostw Polski Szkół Ponadgimnazjalnych (2015) oraz najlepszy atakujący turnieju finałowego Ligi Narodów (2025).

 

W półfinale Tauron Pucharu Polski z Indykpolem AZS Olsztyn (3:2) atakujący Bogdanki wywalczył 24 punkty (18/38 = 47% skuteczności w ataku + 5 bloków + 1 as). W finale z Asseco Resovią - 12 oczek (10/17 = 59% skuteczności w ataku + 2 bloki).

 

Tauron Puchar Polski siatkarzy 2026 - nagrody indywidualne:

 

MVP: Kewin Sasak (Bogdanka LUK Lublin)

 

najlepszy rozgrywający: Marcin Komenda (Bogdanka LUK Lublin)
najlepszy przyjmujący: Wilfredo Leon (Bogdanka LUK Lublin)
najlepszy atakujący: Kewin Sasak (Bogdanka LUK Lublin)
najlepszy środkowy: Aleks Grozdanow (Bogdanka LUK Lublin)
najlepszy libero: Thales Hoss (Bogdanka LUK Lublin).

 

WYNIKI PUCHARU POLSKI SIATKARZY 2026

