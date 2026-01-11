Dziś skoki w Zakopanem. Pięciu Polaków w konkursie na Wielkiej Krokwi

Sobotnie kwalifikacje wygrał 40-letni Austriak Manuel Fettner, który również zbliża się do końca kariery. Za nim uplasowali się jego rodacy: Jan Hoerl i Maximilian Ortner. Najlepszy z Polaków Tomasiak zajął 16. miejsce. Kot był 23., Kubacki - 27., Stoch - 33., a Wąsek - 46.

ZOBACZ TAKŻE: Polscy skoczkowie na podium w Zakopanem! Kapitalny występ

W sobotę odbył się też konkurs duetów. Wygrali go Austriacy Jan Hoerl i Stephan Embacher przed Słoweńcami Timim Zajcem i Anze Laniskiem. Trzecie miejsce zajęli Tomasiak i Kubacki. Polacy pierwszy raz w tym sezonie stanęli na podium.

Optymizmem mogą napawać wyniki Tomasiaka w konkursie duetów. 18-letni Polak w sobotę uzyskał trzecią notę indywidualną - 397,7. Lepsi od niego byli tylko Lanisek - 416,5 pkt i Hoerl - 411,1. Kubacki miał 12. rezultat.

Stoch na Wielkiej Krokwi triumfował pięciokrotnie. Pierwszy raz wygrał w sezonie 2010/11 i było to jego premierowe z 39 zwycięstw w Pucharze Świata. Najlepszy był również w 2012, 2015, 2017 i 2020 roku. Pięć razy pod Tatrami wygrał tylko Austriak Gregor Schlierenzauer.

Kibice z całej Polski przyjechali do Zakopanego, aby pożegnać trzykrotnego mistrza olimpijskiego, trzykrotnego zwycięzcę Turnieju Czterech Skoczni i dwukrotnego zdobywcę Kryształowej Kuli. Stoch, obok Adama Małysza, jest najlepszym polskim skoczkiem w historii.

Niedzielny konkurs indywidualny w Zakopanem rozpocznie się o godz. 16.

HP, PAP