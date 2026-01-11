Gdzie obejrzeć Polsat Sport Talk?
Gościem Przemysława Iwańczyka w poniedziałkowym podcaście Polsat Sport Talk będzie prekursor biegów długodystansowych w Polsce, Jerzy Skarżyński. Polsat Sport Talk w poniedziałek o 9:00 w Polsacie Sport 1 i na Polsatsport.pl oraz online w Polsat Box Go.
Polsat Sport Talk o 9:00 na żywo w Polsacie Sport 1
Tematem rozmowy będzie sport, zdrowy tryb życia i poszukiwanie recepty na to, jak przejść przez życie w dobrym zdrowiu i stanie ducha.
Przejdź na Polsatsport.pl
Polsat Sport Talk w poniedziałek o 9:00 w Polsacie Sport 1 i na Polsatsport.pl oraz Polsat Box Go.
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Klaudia Zwolińska: Medal jest ciężki, ale cięższa była praca, żeby go zdobyć