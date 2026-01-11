Gdzie obejrzeć Polsat Sport Talk?

Inne

Gościem Przemysława Iwańczyka w poniedziałkowym podcaście Polsat Sport Talk będzie prekursor biegów długodystansowych w Polsce, Jerzy Skarżyński. Polsat Sport Talk w poniedziałek o 9:00 w Polsacie Sport 1 i na Polsatsport.pl oraz online w Polsat Box Go.

Grafika promocyjna programu Polsat Sport Talk z dwoma fotelami.
fot. Polsat Sport
Polsat Sport Talk o 9:00 na żywo w Polsacie Sport 1

Tematem rozmowy będzie sport, zdrowy tryb życia i poszukiwanie recepty na to, jak przejść przez życie w dobrym zdrowiu i stanie ducha.


Polsat Sport
