Hubert Hurkacz - Stan Wawrinka. Skrót meczu (WIDEO)

Hurkacz, który wrócił do gry po długiej przerwie spowodowanej kłopotami zdrowotnymi, w Australii prezentuje się bardzo dobrze. W fazie grupowej pokonał m.in. trzeciego w światowym rankingu Niemca Alexandra Zvereva, a w półfinale wygrał z dziewiątym na liście ATP Amerykaninem Taylorem Fritzem.

Pierwszy set początkowo był wyrównany, 40-letni Szwajcar nie ustępował 12 lat młodszemu Polakowi siłą i szybkością. Kluczowym momentem premierowej odsłony był czwarty gem, w którym Wrocławianin wykorzystał czwartego break pointa i przełamał rywala. Chwilę później sam musiał bronić się przed stratą serwisu, opanował jednak sytuację i nie wypuścił już wygranej z rąk, chociaż do zamknięcia potrzebował trzech piłek setowych.

Druga partia od początku układała się po myśli Wawrinki. Utrzymywał podanie bez straty punktu, a w czwartym gemie dołożył przełamanie. Polak natomiast miał problemy z bekhendem, co skutkowało wieloma prostymi błędami. W szóstym gemie Hurkacz bronił się przed kolejnym przełamaniem, co ostatecznie mu się udało, i przez chwilę wydawało się, że wrócił na swój wysoki poziom i odwróci losy tej odsłony. Tak się jednak nie stało, Szwajcar utrzymał podanie do końca seta, którego wygrał 6:3.

Pierwszy gem decydującej odsłony ponownie był trudny dla Polaka, który musiał bronić się przed stratą serwisu. Zdołał utrzymać podanie, zaczął też grać bardziej pewnie i agresywnie, co przełożyło się na korzystny wynik - przełamał trzykrotnego triumfatora imprez wielkoszlemowych w singlu w czwartym gemie. Podobnie jak we wcześniejszych setach, ten break okazał się decydujący, obaj tenisiści do końca utrzymali podanie, co dało Hurkaczowi zwycięstwo 6:3.

To było drugie spotkanie tych zawodników i drugie zwycięstwo Polaka; oba odniósł w United Cup.

Skrót meczu Hubert Hurkacz - Stan Wawrinka:

PAP